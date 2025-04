Es ist zu trocken in Hessen, das macht Wäldern, Tieren und der Landwirtschaft zu schaffen. Der März war sogar der trockenste seit Beginn der Aufzeichung vor mehr als 140 Jahren. Und schon jetzt herrscht Waldbrandgefahr.

Es ist März und schon zu trocken in Hessen. Während Spaziergänger sich über die vielen Sonnenstrahlen mit blauem Himmel freuen, macht der fehlende Regen den Wäldern, Bauern und Binnenschiffahrern Probleme. Und schon jetzt gab es die ersten Waldbrände.

Der März war der trockenste seit dem Messbeginn 1881 in Deutschland. Es fiel nur ein Viertel des Niederschlags, der sonst in diesem Monat üblich ist. Auch der Winter war deutlich trockener als der Winter zuvor, es fiel im Vergleich deutlich weniger Regen und Schnee.

Bauernverband: "Besorgniserregend"

Für die Feldarbeit bringt die Trockenheit jetzt schon Schwierigkeiten. "Es ist schon besorgniserregend, wenn es weiter so trocken bleibt", sagte die Sprecherin des Hessischen Bauernverbands, Marie-Claire von Spee. "Aber aktuell würden wir noch keinen Alarm schlagen." Für die Aussaat des Sommergetreides sei die Trockenheit zwar zunächst gut gewesen: "Die Traktoren können besser fahren, wenn nicht alles nass und schlammig ist."

Für das Keimen von Getreide und Zuckerrüben sei jetzt aber mehr Bodenfeuchtigkeit wichtig: "Es wird Zeit, dass es wieder regnet." Das hessische Forstministerium warnt angesichts der anhaltenden Trockenheit schon länger vor Waldbrandgefahr . Da ergiebiger Regen nach wie vor nicht in Sicht sei, könnte eine Verschärfung dieser Gefährdung nicht ausgeschlossen werden, teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit.

Waldbrände schon im März

Tatsächlich hat es in Hessens Wald nach dem ebenfalls sehr trockenen Februar bereits im März gebrannt, etwa in Hanau und Jossgrund (Main-Kinzig). Am Donnerstag brannte laut Polizei ein Waldstück im Kreis Offenbach auf einer Fläche von rund 50 mal 50 Metern. Entdeckt wurde der Brand von einem Rettungshubschrauber, der auf dem Weg zu einem Unfall war. Es wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.

Das Forstministerium erinnerte daher an das Rauchverbot in den Wäldern. Die dortigen Wege sollten nicht zugeparkt werden. "Trockene Grasflächen unter Fahrzeugen können sich durch heiße Katalysatoren und Auspuffrohre entzünden", ergänzte das Ministerium.

Gegrillt werden darf im Wald nur auf ausgewiesenen Plätzen. Funkenflug soll dabei vermieden und das Feuer ordentlich gelöscht werden.

Eine Übersicht des Deutschen Wetterdienstes zeigt, dass es in Hessen derzeit eine erhöhte Waldbrandgefahr gibt . Einige Teile Südhessens liegen demnach bereits im roten Bereich - dort herrscht eine hohe Waldbrandgefahr.

Ohnehin niedrige Pegelstände fallen weiter

Auch für die Schifffahrt hat die Trockenheit Folgen. "Schon lange werden viele Schiffe auf dem Rhein nur noch zum Teil beladen", sagte der stellvertretende Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Bingen, Florian Krekel. Die Wettervorhersage deute auch nicht auf einen baldigen Wiederanstieg des Wasserspiegels hin. Im Gegenteil: Vorerst sollen die Pegelstände weiter fallen.

"Größere Schiffe müssen sich natürlich früher anpassen", erklärte der Experte. Der für die Branche kritische Abschnitt von Europas verkehrsreichster Binnenwasserstraße ist das Rheintal in Teilen von Hessen und Rheinland-Pfalz. Zwischen Wiesbaden und St. Goarshausen (Rheinland-Pfalz) gibt es sechs niedrige Fehlstellen, die langfristig beseitigt werden sollen, um hier wenigstens von garantierten 1,90 auf 2,10 Meter Tiefe in der Fahrrinne zu kommen.

Viele moderne Tankschiffe könnten heute bei voller Beladung laut Krekel einen Tiefgang von 3,50 Meter erreichen. In Erinnerung ist Binnenschiffern auf dem Rhein immer noch das extreme Niedrigwasser im trockenen Jahr 2018 - es soll in ihrer Branche im bundesweiten Wasserstraßennetz Milliardenschäden verursacht haben.

Insekten, Vögel und Amphibien leiden unter Trockenheit

Auch Tieren macht eine Frühjahrsdürre schwer und nachhaltig zu schaffen. Zu wenig Regen im Frühjahr ist vor allem für Insekten ein Problem, wie Markus Pfenninger von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz sagte. Insekten sind die Nahrung vieler Vögel - somit leiden auch sie.

Hinzu kommen indirekte Folgen. Berthold Langenhorst, Geschäftsführer des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) in Hessen, weist beispielsweise auf die aus ihren afrikanischen Winterquartieren zurückkehrenden Schwalben hin: Für ihren Nestbau fehle der Lehm von Pfützen, wenn Feldwege lange trocken seien.

Feldhasen profitieren - noch

Schwierig sei die Trockenheit auch für Amphibien, sagt der Biologe. "Sie warten in ihren Winterquartieren auf Regen, damit ihre Haut nicht austrocknet." Irgendwann wanderten sie aber doch los zu Gewässern zum Ablaichen. Es gibt indessen auch Gewinner im Tierreich in einem trockenen Frühling, etwa Feldhasen, ursprünglich Steppenbewohner.

Der Frühling ist ihre wichtige Geburtenzeit - und es überleben laut Experten Pfenninger mehr Jungtiere, wenn es dann warm und trocken ist. In Dürrephasen mangele es allerdings auch Hasen an Futter.

Mehr Lust auf Eis

Einen Gewinner von Sonne und trockenem Wetter gibt es: die Eisdielen-Betreiber. "Letztes Frühjahr hat es mehr geregnet. Jetzt merkt man gut, wie viel Lust die Leute auf Eis haben nach dem Winter", sagte beispielsweise Carlo Longhin von der Eisdiele in der kleinen Fußgängerzone in Eltville (Rheingau-Taunus). "Wir haben auch mehr zu tun als im Juli, dann haben sich die Leute schon wieder ans Eis gewöhnt."