Polizeihubschrauber im Einsatz Raubüberfall auf Wettbüro in Gelnhausen - Täter trug auffällige Jacke

Ein bewaffneter Mann hat in Gelnhausen ein Wettbüro überfallen und ist auf der Flucht. Die Polizei suchte ihn in der Nacht per Hubschrauber – ein markantes Kleidungsstück könnte ihn verraten.

Stand: 16.03.25, 10:28 Uhr Link kopiert!









In diesem Wettbüro kam es am Samstagabend zu einem bewaffneten Raubüberfall. Bild © 5vision.news

Link kopiert!









Audiobeitrag Bild © 5vision.news | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Gegen 21.30 Uhr am Samstagabend ist in Gelnhausen (Main-Kinzig) ein Wettbüro in der Seestraße überfallen worden. Laut Polizei habe der Täter mit vorgehaltener Pistole Geld gefordert und so Einnahmen des Wettbüros erbeuten können. Der Mann im Alter von ungefähr 20 Jahren sei anschließend zu Fuß in Richtung Philipp-Reis-Straße geflüchtet. Diebstahl, Raub, Überfall Juwelierläden zunehmend im Fokus von Kriminellen Zum Artikel Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Das erbeutete Geld liegt laut Polizei in dreistelliger Höhe. Polizeihubschrauber im Einsatz - Täter weiter auf der Flucht Laut Mitteilung von Samstagnacht haben die Beamten zur Suche nach dem Täter einen Polizeihubschrauber eingesetzt. Alle eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen seien allerdings bislang erfolglos verlaufen. Der Mann habe helle Haut, sei etwa 1,75 Meter groß und habe eine normale Statur. Ein Anhaltspunkt der Polizei ist die auffällige Kleidung, die der Mann trug. Bank testet Überfall Mit Disko-Technik gegen Geldautomatensprenger Zum Artikel Laut Beschreibung hat der Mann neben einer dunklen Sturmhaube eine auffällige Jacke getragen: Sie sei schwarz im Bereich des Körpers - aber mit roten Ärmeln. Es passiere selten, sagte eine Sprecherin der Polizei, dass jemand mit so auffälliger Kleidung einen Überfall begehe. Die Beamten hoffen jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Aktuelle News Abonnieren Sie uns jetzt bei WhatsApp zum WhatsApp-Kanal