Uhren, Gold, Schmuck: Juweliergeschäfte geraten zunehmend ins Visier von Kriminellen. Dabei gehen sie immer aggressiver vor - sogar vor Körperverletzung schrecken sie nicht zurück. Drei Städte in Hessen sind besonders betroffen.

Veröffentlicht am 10.03.25 um 13:34 Uhr

Scheibe einschlagen, Beute raffen, abhauen: so laufen die meisten Einbrüche ab.

Scheibe einschlagen, Beute raffen, abhauen: so laufen die meisten Einbrüche ab. Bild © picture alliance / Jochen Reichwein

Die Täter kommen in der Nacht, sie hebeln die Eingangstür zu einem Vellmarer Einkaufszentrum im Landkreis Kassel auf und werfen einen Gullydeckel in die Scheibe eines Juweliergeschäft.

Der Schaden an Tür und Schaufenster liegt im niedrigen vierstelligen Bereich, über Menge und Wert der entwendeten Schmuckstücke will die Polizei bisher keine Angaben machen.

Dieser Fall von Ende Februar ist bereits die zweite Tat allein in Kassel. Kurz zuvor richteten Unbekannte bei einem Einbruch hohen Schaden an. Sie stemmen eine Wand auf, um an den hochwertigen Schmuck zu gelangen.

Ein dritter Raub kommt noch dazu: Hier hatten Kriminelle sogar den Juwelier und seine Familie zu Hause in ihre Gewalt gebracht, den Schlüssel zum Laden erpresst und mit dem Fahrzeug des Besitzers das Geschäft unweit der Kasseler Innenstadt ausgeraubt. Sie konnten knapp einen Monat später gefasst werden.

LKA verzeichnet Anstieg der Delikte

In der Polizeilichen Kriminalstatistik des Landes Hessen wurden seit 2020 insgesamt 185 Straftaten erfasst, die im Zusammenhang mit Juweliergeschäften oder Uhrenläden stehen.

Bei den Taten handelt es sich neben verschiedenen Formen des Diebstahls auch um sogenannte Rohheitsdeliekte, die Raubstrafttaten umfassen, teilte ein Sprecher des Hessischen Landeskriminalamtes (LKA) auf hr-Anfrage mit.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die Statistik zeigt nach einer geringeren Anzahl der Taten in den Jahren 2021 und 2022 einen Anstieg von nahezu 50 Prozent im Jahr 2023. Die Fallzahlen für das vergangene Jahr liegen nicht vor. Laut LKA sind diese in 2024 jedoch erneut leicht angestiegen.

Die Tatorte liegen dabei selten im ländlichen Raum, auch Klein- oder Mittelstädte bleiben verschont. Vor allem Großstädte sind im Visier der Kriminellen. Einen Schwerpunkt verzeichnet das LKA demnach in Frankfurt, Wiesbaden und Kassel.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen Hinweis An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen Schwankende Schadenssummen Die Schadenssummen schwanken dabei deutlich. Während 2020 knapp 1,3 Million Euro Schaden entstand, lag die Summe nur ein Jahr später gut bei der Hälfte. In 2022 erreichte sie wieder einen Stand von über einer Million Euro, ein Jahr später lag sie wieder knapp über 600.000 Euro. Wie hoch die Beute ausfällt, ist also unterschiedlich. Im November 2023 hatten Räuber im Frankfurter Bahnhofsviertel Schmuck im Wert von einer halben Million erbeutet. Auch sie konnten kurz darauf festgenommen werden. Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen Hinweis An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen Täter mit "hoher krimineller Energie und hoher Gewaltbereitschaft" Die Aufklärungsquote bei den Delikten liegt immerhin zwischen 38 und knapp 45 Prozent. Die Einbrüche und Raube werden sowohl durch Einzeltäter als auch von Banden begangen, heißt es aus dem LKA. Dabei ist mit den Kriminellen nicht zu spaßen. "Die Täter haben eine hohe kriminelle Energie sowie eine hohe Gewaltbereitschaft", so der LKA-Sprecher. Wiederverkauf in Auktionshäusern und im Darknet Doch warum lohnt sich für die Täter das Risiko, entdeckt zu werden? Die Behörde verweist auf den hohen Wiederverkaufswert von Schmuck, Gold und Edelsteinen. Die gestohlene Ware werde unter anderem in Auktionshäusern, bei Zwischen- oder Unterhändlern und auf öffentlich zugänglichen Verkaufsplattformen angeboten. Dazu habe sich das Darknet zu einem Umschlagplatz für die geklauten Stücke entwickelt. Es biete den Vorteil, dass die Täter dort anonym agieren könnten. Gelegenheitskriminelle haben es schwer Der Verkauf von Diebesgut über seriöse Kanäle habe "wenig Aussicht auf Erfolg", erklärte Joachim Dünkelmann, Geschäftsführer des Bundesverbands der Juweliere (BVJ) dem hr. Vor allem bei Uhren sei die Herkunft anhand der Seriennummer nachvollziehbar, bei größeren Mengen an Schmuck schöpften Fachleute schnell Verdacht. Zudem würden die persönlichen Daten des Verkäufers erhoben. "Die Warnsysteme innerhalb der Branche funktionieren gut", so Dünkelmann. Das mache es vor allem für Gelegenheitskriminelle schwer, die Beute zu "versilbern". Organisierte Täter hingegen verfügten über "das erforderliche illegale Netzwerk zur Veräußerung der gestohlenen Ware". Wie ein Hochsicherheitstrakt - Handlungsempfehlungen für Juweliere Ein guter Schutz des Ladens kann es ungebetenen Gästen schwer machen. Die Empfehlungen für Juweliere, die ihre Läden sichern wollen, klingen nach Hochsicherheitstrakt. So sollten die Geschäfte möglichst über Eingangsschleusen verfügen, damit Kunden nur einzeln eintreten können. Außerdem habe sich der Einsatz von Videosystem und Gegensprechanlagen bewährt. Im Notfall kann über Alarmknöpfe an strategischen Stellen im Verkaufsraum Hilfe alarmiert werden. Außerdem empfiehlt das LKA, den Laden immer zu zweit zu öffnen oder zu schließen und hierbei Zeiten und Abläufe zu variieren, um es den Tätern schwer zu machen. Formular Hessen am Abend - Der hessenschau-Newsletter Hier können Sie sich für Hessen am Abend anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Hier erfahren Sie mehr. E-Mail* Ich bin damit einverstanden, dass der hr die von mir im vorstehenden Formular angegebenen personenbezogenen Daten für den Zweck der Kontaktaufnahme zum Newsletterversand verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. Unsere Datenschutzerklärung mit sämtlichen Informationen gemäß Art. 13 DSGVO zur Datenverarbeitung durch den hr und zu Ihren Rechten können Sie unter Datenschutzerklärung einsehen. Den Datenschutzbeauftragten des hr erreichen Sie unter datenschutz@hr.de.* * Pflichtfeld Zurücksetzen Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse. Erst nach einem Klick auf den darin enthaltenen Bestätigungslink erhalten Sie unseren Newsletter. Zurück zum Formular Das hat leider nicht geklappt! Aufgrund eines technischen Fehlers können wir derzeit Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Zurück zum Formular Sie haben den Newsletter bereits abonniert. Sollten Sie ihr Abonnement kündigen oder verwalten wollen, können Sie dies hier tun. Zurück zum Formular Hinweis Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Newsletter zu abonnieren. Alternativ können Sie die verfügbaren Newsletter-Abonnements des HR hier abschließen / verwalten / beenden. Ende des Formulars Quelle: hessenschau.de Frankfurt

Kassel

Vellmar

Wiesbaden Kriminalität