Überfall in Frankfurt bei "Aktenzeichen XY"

Kurzmeldung Überfall in Frankfurt bei "Aktenzeichen XY"

Knapp eineinhalb Jahre nach einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar in Frankfurt setzen die Ermittler auf Unterstützung durch eine Fernsehfandung.

Der Fall wird am Mittwochabwend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" vorgestellt. Das ältere Ehepaar wurde von zwei Männern gefesselt, geknebelt und auch geschlagen, wie es in einer Mitteilung zur Sendung heißt.