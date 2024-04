Die Polizei in Hessen und insbesondere in Frankfurt bereitet sich auf die Fußball-Europameisterschaft vor und trainiert für ihre Einsätze im Sommer.

Das Innenministerium habe das Frankfurter Polizeipräsidium mit der Planung und Vorbereitung aller polizeilichen Maßnahmen und der Gesamteinsatzleitung rund um die EM beauftragt, sagte eine Ministeriumssprecherin am Donnerstag. In Frankfurt fand am Vormittag eine größere Übung statt, an der unter anderem Beamte der Wasserschutzpolizei teilnahmen. Ziel sei, die technischen Fähigkeiten der Kräfte zu "verfeinern".