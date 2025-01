Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Hanau

Unbekannte haben in Hanau einen Zigarettenautomaten gesprengt. Einzelteile des Automaten seien in einem Umkreis von 15 Metern gelandet, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht am 25.01.25 um 10:56 Uhr

Einzelteile des Automaten seien in einem Umkreis von 15 Metern gelandet, teilte die Polizei mit. Um kurz nach 4 Uhr am frühen Morgen seien Polizisten einer Polizeistation in Hanau zwei explosionsartige Geräusche aufgefallen. Sie hätten sich unmittelbar auf die Suche nach der Ursache gemacht und stießen schließlich mehrere Straßen weiter auf den gesprengten Automaten. Die Verursacher für die Sprengung hätten bereits die Flucht ergriffen.

Wie viel Geld sie erbeuteten, war zunächst nicht bekannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro. Sie bittet Zeugen um Hinweise zu der Tat.