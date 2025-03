Unbekannter schlägt Jugendlichen in Eschborn

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen 17-Jährigen in Eschborn (Main-Taunus) attackiert und so verletzt, dass dieser ins Krankenhaus musste.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch packte ihn der Angreifer in der Berliner Straße nach einem Streit im Nacken, schlug und trat ihn. Dann flüchtete er.