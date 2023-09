Bei einem Unfall auf der A3 bei Limburg sind am Donnerstagabend mehrere Autos beschädigt worden.

Dem 66-jährige Fahrer eines Sattelzugs war zwischen den Anschlussstellen Limburg-Nord und -Süd in Richtung Frankfurt ein Reifen geplatzt. In der Dunkelheit fuhren dann zehn Autos über oder gegen die abgelöste Karkasse des Lkw, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei wurden die Autos teils erheblich beschädigt.