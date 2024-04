Unklgücksort: Tiergehege im Wildpark Donsbach in Dillenburg

Unklgücksort: Tiergehege im Wildpark Donsbach in Dillenburg Bild © JR

Hütte in Tiergehege stürzt über Arbeiter ein

Unfall in Wildpark

In einem Gehege des Wildparks in Dillenburg ist eine Hütte zusammengebrochen. Sie sollte abgebaut werden. Ein Arbeiter wurde schwer verletzt.

Nach Angaben der Feuerwehr stürzte die Hütte im Gehege der Hängebauchschweine des Wildparks Donsbach in Dillenburg am Samstag gegen 9.30 Uhr ein. Ein Arbeiter befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Hütte, sodass das Dach über dem Mann einstürzte.

Die fünf mal fünf Meter große Hütte sollte abgerissen werden. Weshalb sie plötzlich zusammenbrach, war zunächst unklar.

25 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr konnte den Mann mit Hilfe einer flachen Trage aus den Trümmern ziehen. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zum Zeitpunkt des Unglücks waren noch keine Besucherinnen und Besucher vor Ort, weil der Tierpark erst um 10 Uhr öffnet. Insgesamt 25 Feuerwehr- und Rettungskräfte waren im Einsatz.