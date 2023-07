Mehrstündige Autobahnsperrungen in Mittelhessen nach Ölverlust bei Lkw

Ein Lkw hat in Mittelhessen nach einem Unfall Öl verloren und damit für stundenlange Autobahnsperrungen auf der A485 und der A480 geführt. Der Schaden beläuft sich auf 100.000 Euro. Gegen den 63 Jahre alten Fahrer wird ermittelt.

Ein Lkw hat am Freitag in Mittelhessen nach einem Unfall Öl verloren und damit größere Verkehrsbehinderungen verursacht. Weil der 63-Jährige am Lenkrad die Fahrt nach dem Unfall fortgesetzt hatte, verlor sein Gespann Öl und Kraftstoff, wie die Polizei mitteilte.

Eine Streife hatte den aus Rheinland-Pfalz kommenden Mann samt Lkw in den frühen Morgenstunden auf der A485 in der Nähe von Gießen entdeckt. Der Lkw war vermutlich aufgrund eines Motorschadens zum Stehen gekommen.

Mehrstündige Autobahnsperrungen auf A485 und A480

Die Beamten entdeckten an dem Lkw Unfallspuren und machten schließlich als vermutlichen Unfallort die Tangente von der A5 zur A480 am Reiskirchener Dreieck aus. Hier war der Lkw offenbar mit einem Fahrbahnteiler, mehreren Leitpfosten und einem Verkehrsschild kollidiert, bevor er seine Fahrt auf der A485 fortsetzte.

Erst in der Nähe des Gießener Nordkreuzes kam der Lkw dann zum Stehen und wurde von der Streife entdeckt. Wegen des ausgetretenen Kraftstoffs waren umfangreiche Reinigungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle notwendig, was zu mehrstündigen Sperrungen sowohl auf der A485 als auch auf der A480 führte.

Umweltdelikt und Unfallflucht - Ermittlungen laufen

Gegen den 63-Jährigen wird laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Außerdem werde wegen des Verdachts eines Umweltdelikts ermittelt und die Möglichkeit geprüft, den Führerschein des Mannes sicherzustellen.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 100.000 Euro. Der Großteil der Summe werde von den notwendigen Reinigungsarbeiten verursacht.