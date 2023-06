Bei einem Unfall auf der B27 zwischen Bebra-Blankenheim und Ludwigsau-Friedlos (Hersfeld-Rotenburg) mit drei Autos sind zwei Fahrer und eine Fahrerin verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag berichtete, war ein 76-Jähriger am Vortag nach einem Überholmanöver zunächst mit einem Wagen zusammengestoßen, gegen eine Schutzplanke und anschließend gegen ein weiteres Fahrzeug geprallt. Er, ein 31-Jähriger sowie eine 46 Jahre alte Frau kamen leicht verletzt in Krankenhäuser.