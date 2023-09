Unfallfahrer flüchtet und stürzt in Grube

Auf der Flucht nach einem Unfall ist ein Leichtkradfahrer in Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der betrunkene 35-Jährige einen Zaun gerammt. Als er davonrannte und über einen weiteren Zaun sprang, stürzte er in eine dahinter liegende etwa zwei bis drei Meter tiefe Grube. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik.