Das hätte weitaus schlimmer ausgehen können: An der Marburger Philipps-Universität ist die Decke eines Hörsaals eingestürzt. Nur der Zeitpunkt des Unglücks verhinderte offenbar Schlimmeres.

Decken- und Holzplatten begraben Tische und Stuhlreihen, Eisenstangen und dicke Balken hängen bedrohlich tief in den Raum.

In einem Hörsaal der Marburger Philipps-Universität ist am Wochenende die Decke eingestürzt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam die komplette Konstruktion im Hörsaal 205 des Landgrafenhauses herunter, wie die Universität mitteilte . Zum Zeitpunkt des Einsturzes hielt sich nach ersten Erkenntnissen niemand in den Räumlichkeiten auf.

Studenten müssen zu Hause bleiben

"Wirklich Glück im Unglück. Möchte mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn das während einer Vorlesung passiert wäre", schrieb eine Jura-Studentin, die Fotos der zerstörten Decke bei Instagram postete.

Die Deckenkonstruktion stürzte auch auf Stuhlreihen des Hörsaals. Bild © privat

Wie es zu dem Einsturz kommen konnte, ist bislang noch völlig unklar. Im Landgrafenhaus in der Universitätsstraße ist neben zahlreichen Räumen der juristischen Fakultät auch der größte Hörsaal des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften untergebracht.

"Die Lehre am Montag wird daher, soweit das möglich ist, online stattfinden", erklärte Studiendekan Tobias Helms für den Fachbereich Rechtswissenschaften.

Kirchendach in Kassel eingestürzt

Erst vor knapp einem Monat war es in Kassel zu einem spektakulären Dacheinsturz an der Elisabethkirche gekommen. Auch damals wurde glücklicherweise niemand verletzt.