Warum bei TV Total ein Foto von Susan Atwell steht

Wie es der "Golf von Wächtersbach" zu Google schaffte, warum der Hörsaal in Marburg eingestürzt ist und wie viele Stellen bei Continental wegfallen. Das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von "Hessen am Abend"! Heute habe ich das hier für Sie im Gepäck:

Es wird wärmer!

Nachdem ich gestern Abend "Hessen am Abend" fertiggestellt hatte, musste ich noch einkaufen und war auf dem Weg zum Supermarkt doch ziemlich überrascht, wie eisig es war - mittags konnte man ja noch entspannt draußen in der Sonne sitzen, aber so ganz ohne Sonne... In Fulda und Sontra (Werra-Meißner) waren es letzte Nacht sogar bis zu Minus 11 Grad.

Und jetzt halten Sie sich fest: Am Freitag soll es nicht nur etwas wärmer werden, sondern es ist von bis zu 15 Grad die Rede. Auf Sonnenschein muss man dabei zwar verzichten, aber zumindest wird es deutlich milder.

Und das nicht nur am Freitag: Auch am Samstag und Sonntag sind Temperaturen von bis zu 15 Grad möglich. In England würden sie da wahrscheinlich schon in kurzen Hosen und bauchfreien Shirts herumlaufen, bei uns kann man dann zumindest auf Schal und Wollmütze verzichten.

Momentaufnahmen wie diese hier werden dann allerdings nicht mehr möglich sein: hessenschau.de-Nutzerin Manuela Mauksch aus Büdingen hat Seifenblasen gefrieren lassen und diese dann hübsch im Gegenlicht fotografiert. Sieht toll aus, oder?

Die gefrorenen Seifenblasen hat uns hessenschau.de-Nutzerin Manuela Mauksch aus Büdingen geschickt. Bild © Manuela Mauksch

Wie Google dem "Golf von Wächtersbach" den Stöpsel zog

Wer in den USA auf Google Maps nach dem Golf von Mexiko sucht, wird nicht mehr fündig. Weil US-Präsident Donald Trump entschieden hat, dass die Meeresbucht "Golf von Amerika" heißen soll, wird sie auf dem Kartendienst auch so angezeigt. Als Reporter der Nachrichtenagentur AP sich weigerten, diesen Namen zu übernehmen, wurde AP von mehreren Veranstaltungen im Weißen Haus ausgeschlossen .

Bei Google wiederum hagelte es nach der Umbenennung schlechte Bewertungen, die direkt von Google gelöscht wurden. Mexiko findet die ganze Geschichte übrigens gar nicht lustig und hat Google wegen der Namensänderung bei Maps mit rechtlichen Schritten gedroht.

In Wächtersbach (Main-Kinzig) dachte man sich wohl: "Was Trump kann, können wir auch" und so änderte ein Geschäftsmann bei Google Maps den Namen des Dorfweihers in "Golf von Wächtersbach". Ergänzender Kommentar: "Der größte und schönste Golf aller Zeiten!"

Bürgermeister Andreas Weiher (SPD) reagierte humorvoll. "Das ist eine tolle, satirische Antwort auf Trump, auch wenn es einen ernsten Hintergrund hat", erklärt er. "Gerade jetzt, wo viele negative Meldungen zu lesen sind, finde ich so einen Gag ganz ausgleichend", betont Weiher. Er verurteile aber, was derzeit in den USA passiere.

Während Google beim Golf von Amerika übrigens kein Problem mit der Absurdität der ganzen Geschichte hat, war man beim Golf von Wächtersbach weniger tolerant: Heute Nachmittag war bei Maps wieder der Dorfweiher verzeichnet. Der Geschäftsmann habe gegen die Google-Regeln verstoßen, so die Begründung des US-Konzerns.

Auf Google hieß der Dorfweiher vorübergehend "Golf von Wächtersbach" Bild © Google/Screenshot (Stand: 18.02.2025, 9.17 Uhr)

Kettenreaktion brachte Marburger Hörsaal zum Einsturz

Ende 2023 stürzte die Decke eines Hörsaals im Landgrafenhaus der Universität Marburg ein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach Angaben der Philipps-Universität gab es jedoch nicht nur eine Ursache für den Einsturz. Vielmehr war es eine Kettenreaktion, die der Hörsaaldecke zum Verhängnis wurde.

Und tatsächlich hat die Corona-Pandemie dabei eine Rolle gespielt, denn weil der Hörsaal in dieser Zeit nicht genutzt wurde, war er auch weniger beheizt, was dazu führte, dass die Dämmschicht feuchter und schwerer wurde und gleichzeitig die Stahlstäbe und Stahllaschen in der Decke korrodierten. Als dann in der Nacht zum 3. Dezember 2023 die Temperatur sehr schnell unter den Gefrierpunkt fiel, war das zu viel für den dort verbauten Stahl aus dem Ersten Weltkrieg.

Damit das nicht noch einmal passiert, werden die Decken des Gebäudes jetzt nachgebessert. Bis der eingestürzte Hörsaal wieder benutzbar ist, werden aber noch einige Jahre vergehen.

Eingestürzte Decke im Hörsaal 205 der Uni Marburg. Bild © hr/Jochen Schmidt

Autozulieferer Continental streicht 650 Stellen in Hessen

Keine guten Nachrichten für die hessischen Continental-Standorte Frankfurt, Babenhausen, Wetzlar und Schwalbach: Angesichts der Krise in der Automobilindustrie will der Zulieferer weitere Stellen streichen.

Weltweit sollen bis Ende 2026 weitere 3.000 Arbeitsplätze in Forschung und Entwicklung wegfallen, davon 1.450 in Deutschland und von diesen wiederum rund 650 in Hessen.

Den Abbau will Continental so sozialverträglich wie möglich gestalten: Ein Großteil der Stellenanpassungen soll über natürliche Fluktuation erfolgen, etwa durch altersbedingtes Ausscheiden. Die Details sollen nun mit den Arbeitnehmervertretern verhandelt werden.

Continental hatte bereits vor einem Jahr den Abbau von 7.150 Stellen in der Automotive-Sparte angekündigt. Insgesamt geht es nun um mehr als 10.000 Stellen weltweit.

Gesamtbetriebsratschef Michael Iglhaut zeigte sich besorgt. "Stellenabbau und Kostensenkung um jeden Preis" seien keine tragfähige Zukunftsstrategie. Das "gewollte Ausbluten der deutschen Standorte" schwäche die Sparte Automotive Forschung und Entwicklung, die Continental noch in diesem Jahr unter neuem Namen in die Eigenständigkeit entlassen will.

Continental-Standort in Wetzlar Bild © Alexander Gottschalk (hr)

Weitere Themen des Tages: Beschwerden über Neobroker, Landesregierung kürzt Mittel für Kassel und Warnstreiks am Mittwoch

Einfach per App in Aktien investieren: Damit haben sogenannte Neobroker Millionen Kunden gewonnen. Doch nun häufen sich in Hessen Beschwerden bei der Verbraucherzentrale und der Finanzaufsicht - über zweifelhafte Werbeversprechen bezüglich der versprochenen Zinsen und problematischen Umgang mit Kunden.

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes ruft die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch zu Warnstreiks im Kreis Limburg-Weilburg, im Hochtaunus-, Main-Taunus-, Rheingau-Taunus-, Wetteraukreis und der Stadt Wiesbaden auf. Auch Kitas, Kliniken und der Busverkehr sind betroffen.

Die Zahl der Förderanträge für Sozialwohnungen ist stark gestiegen - doch die Mittel des Landes reichen nicht aus. In Kassel betrifft es die Hälfte aller geplanten Sozialwohnungen, auch ein gemeinschaftliches Wohnprojekt geht leer aus.

Videobeitrag Sozialer Wohnungsbau: Landesregierung kürzt Mittel für Kassel Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Ein kurzer Blick über den Tellerrand: Gespräche zwischen USA und Russland, Faktencheck zur Wahlarena, Bierpfand-Tourismus in Österreich

Die Außenminister der USA und Russlands haben sich in Riad getroffen und unter anderem beschlossen, ihre Botschaften im jeweils anderen Land wieder zu eröffnen. Außerdem soll ein Team gebildet werden, das über einen Frieden in der Ukraine verhandeln soll. Worüber noch gesprochen wurde, können Sie hier nachlesen .