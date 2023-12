An der Marburger Philipps-Universität hat die Decke nachgegeben und ist in einen Hörsaal gestürzt. Die Ursache ist noch unklar. Nur der Zeitpunkt des Unglücks verhinderte offenbar Schlimmeres.

Decken- und Holzplatten begraben Tische und Stuhlreihen, Eisenstangen und dicke Balken hängen bedrohlich tief in den Raum.

In einem Hörsaal der Marburger Philipps-Universität ist am Wochenende die Decke eingestürzt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam die komplette Konstruktion im Hörsaal 205 des Landgrafenhauses herunter, wie die Universität mitteilte . Zum Zeitpunkt des Einsturzes, etwa um 23.15 Uhr, hielt sich nach ersten Erkenntnissen niemand in den Räumlichkeiten auf.

"Aufhängepunkte der Decke nachgegeben"

Universitätspräsident Thomas Nauss sagte am Montag: "Wir haben sehr viel Glück gehabt, dass das nicht unter der Woche passiert ist." Im Landgrafenhaus in der Universitätsstraße ist neben zahlreichen Räumen der juristischen Fakultät auch der größte Hörsaal des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften untergebracht.

Wie es zu dem Einsturz der aufgehängten Decke kommen konnte, ist bislang noch völlig unklar. Nauss sagte: "Wir wissen momentan nicht, woran es liegt."

Ganz offensichtlich sei, dass "mindestens einer der Aufhängepunkte der Decke nachgegeben haben muss". Die restlichen Verankerungen hätten die Decke dann auch nicht mehr oben gehalten. Das Gebäude wurde 1924 gebaut, wie Nauss weiter sagte. "Die letzte größere Sanierung fand 2010 bis 2012 statt."

Hörsaal für bis zu 400 Menschen

In den Hörsaal 205 passen laut Nauss bis zu 400 Menschen. Er werde von Montag bis Freitag für Lehrveranstaltungen genutzt. Die letzte Vorlesung vor dem Einsturz war nach Angaben von Nauss am Freitag um 18 Uhr.

"Die Lehre am Montag wird daher, soweit das möglich ist, online stattfinden", erklärte Studiendekan Tobias Helms für den Fachbereich Rechtswissenschaften.

Mehrere hunderttausend Euro Sachschaden

Uni-Präsident Nauss sagte, er erwarte im Laufe der Woche eine Rückmeldung eines beauftragten Statikers, wie es mit dem Gebäudeteil weitergeht. "Wenn keine Einsturzgefahr besteht, können wir mit den Aufräumarbeiten anfangen und dann kann der Rest des Gebäudes auch wieder genutzt werden." Nauss sprach von "mehreren hunderttausend Euro" Sachschaden.

Kirchendach in Kassel eingestürzt

Erst vor knapp einem Monat war es in Kassel zu einem spektakulären Dacheinsturz an der Elisabethkirche gekommen. Auch damals wurde glücklicherweise niemand verletzt.