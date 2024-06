Die massiven Gewitter mit Starkregen am Donnerstagnachmittag haben die Einsatzkräfte in Osthessen bis in die Nacht auf Freitag beschäftigt. In Bebra-Breitenbach im Kreis Hersfeld-Rotenburg musste die Feuerwehr vor allem vollgelaufene Keller leerpumpen und Straßen freiräumen. Die Stadt hat einen Krisenstab eingerichtet, insgesamt gab es rund 130 gemeldete Lagen.

Auch in Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis hat das Unwetter seine Spuren hinterlassen. Hier musste die Bundesstraße 450 wegen Schlammmassen vorübergehend gesperrt werden.