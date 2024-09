Urteil gegen Ex-Schulleiter gilt

Das Urteil des Landgerichts Fulda gegen einen ehemaligen Grundschulleiter wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs ist rechtskräftig.

Wie der Bundesgerichtshof am Donnerstag mitteilte, sei der Schuldspruch auf die Revision des Angeklagten hin zwar in zwei Punkten korrigiert worden. Im Übrigen sei die Revision aber verworfen worden. Die Verurteilung zu sieben Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung sind damit rechtskräftig. Der Mann hatte sich laut Landgericht in über 90 Fällen an Kindern und Jugendlichen sexuell vergangen.