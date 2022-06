Wegen Drogenschmuggels ist ein 46 Jahre alter Mann in Frankfurt zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden.

Das Landgericht sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass er zwei Kilo Kokain sowie ein Kilo Heroin aus den Niederlanden in das Rhein-Main-Gebiet geschmuggelt hatte. Für den Transport in einem SUV-Motor-Hohlraum sollte er 10.000 Euro bekommen.