Verdi macht Aktionstag bei Lufthansa in Frankfurt

Mit einem Aktionstag will die Gewerkschaft Verdi bei der Lufthansa in Frankfurt Druck machen, an die Beschäftigten sofort 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie auszuzahlen.

Für Donnerstag sind die Beschäftigten zu Versammlungen aufgerufen. Es handele sich um eine Pausen- und Freizeitaktion, so Verdi.