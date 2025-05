Keine Tel-Aviv-Flüge der Lufthansa in Frankfurt

Die Lufthansa setzt ihre Flüge nach Tel Aviv bis zum 15. Juni weiter aus.

Veröffentlicht am 26.05.25 um 11:11 Uhr

Das Unternehmen in Frankfurt begründete das am Montag mit der derzeitigen Situation in dem Land. Betroffen seien die Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, ITA Airways, Brussels Airlines und Lufthansa Cargo.