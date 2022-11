Die Initiative "Fulda stellt sich quer" ist am Samstag mit dem Regine-Hildebrandt-Preis der SPD ausgezeichnet worden.

Der Verein "Fulda stellt sich quer" verbinde in seinen Projekten die friedvolle und zugleich entschlossene Wehrhaftigkeit starker Demokraten mit politischer Bildung und gesellschaftlicher Aufklärung, sagte SPD-Vorsitzende Nancy Faeser anlässlich der Preisverleihung in Berlin. Die Gruppe aus Fulda will nach eigenen Angaben zur Aufklärung über Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und rechte Tendenzen in der Gesellschaft beitragen.

Mit dem Preis zeichnet die SPD seit 2002 Personen und Gruppen aus, die sich für die innere Einheit Deutschlands engagieren, gegen Rechtsextremismus und Gewalt wirken oder für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit eintreten.