Die Stiftung Handschrift hat in ihrem jüngsten Schülerschreibwettbewerb besonders gelungene Briefe zum Thema "Freundschaft" ausgewählt.

Aus rund 9.500 Einsendungen werden 100 Beiträge in einem Buch zusammengefasst und veröffentlicht, wie die Stiftung zum hessischen "Tag der Handschrift" am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das emotionale Thema habe viel Raum für Persönliches geboten. Der 6. Schülerschreibwettbewerb richtete sich an Kinder und Jugendliche der 6. und 7. Klassen. Die Gewinner wurden am Freitag in Wiesbaden ausgezeichnet.