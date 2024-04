Der Lungenfacharzt Cihan Çelik aus Darmstadt hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Er wurde für seine "unermüdliche" Aufklärungsarbeit während der Corona-Pandemie ausgezeichnet.

Hessens Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) überreichte Cihan Çelik das Bundesverdienstkreuz am Freitagnachmittag in der Hessischen Staatskanzlei. "Die Corona-Pandemie hat die gesamte Gesellschaft fortwährend vor große Aufgaben gestellt. In dieser Zeit zählte Dr. Cihan Çelik zu denjenigen, die dem Gemeinwohl einen unschätzbaren Dienst erwiesen haben", erklärte die Ministerin.

Der 37-Jährige habe "unermüdliches Engagement" gezeigt, indem er erklärte, wie sich das Virus verbreitet, welche Krankheitsverläufe es gibt und wie man sich schützen kann. Çelik sei über die Landesgrenzen hinaus ein angesehener Lungenfacharzt.

Er bedankte sich per X (ehemals Twitter) für die Auszeichnung. "Eine unglaubliche Ehre. Es bestärkt meine Überzeugung, dass Gesundheit keine Frage von Sprache, Bildungsgrad, Verdienst und sozialem Status sein darf", schrieb Çelik.

Für türkischsprachige Community eingesetzt

Der Darmstädter Arzt, so die Ministerin, habe mit seinen Aktivitäten in den sozialen Medien und darüber hinaus über Präventionsmaßnahmen, Krankheitsverläufe, die Impfung und Abläufe in der Klinik viel zur Aufklärung während der Corona-Pandemie beigetragen.

"Es war ihm immer auch ein großes Anliegen, dass das Informationsbedürfnis nicht an der Sprache scheitert. Deshalb hat er sich speziell in der türkischsprachigen Community dafür eingesetzt, sein Wissen weiterzugeben", sagte Stolz.

Çelik unterstützte Geflüchtete

Çelik war unter anderem in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Darmstadt aktiv, beriet die Menschen dort und beantwortete persönlich Fragen. "Sein Einsatz war nicht ganz risikofrei, er ging oftmals mit persönlichen Bedrohungen einher. Trotzdem hat er nicht aufgehört und weitergemacht, dafür bin ich ihm besonders dankbar", sagte die Gesundheitsministerin.

Der Arzt erhielt bereits 2022 eine Auszeichnung der Stadt Darmstadt. Für seine Aufklärung in der Corona-Pandemie hatte die Stadt ihn mit der Silbernen Verdienstplakette ausgezeichnet.

Mit seinen sachlichen Schilderungen der Realität von Kliniken habe Çelik erheblich zum Gemeinwohl und der Akzeptanz von Wissenschaft in der Bevölkerung beigetragen, sagte der damalige Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne).

Ansprechpartner lokal und überregional

Seit 2019 arbeitete Çelik als Funktionsoberarzt am Klinikum Darmstadt, seit 2021 als Facharzt für Innere Medizin, seit 2022 ist er dort Sektionsleiter Pneumologie.

Çelik sei schon zu Beginn der Corona-Pandemie Ansprechpartner für lokale und überregionale Medien geworden, erklärte die Stadt. Auch die Bundesregierung habe Çeliks medizinische und mediale Kompetenz für die Kampagne #Impfwissen genutzt.

Als Ehrenamtlicher im Erdbebengebiet

Der Deutsch-Türke arbeitete außerdem 2023 im Erdbebengebiet in der Türkei. Dort half er in seiner Funktion als Arzt Betroffenen ehrenamtlich in einem Feldkrankenhaus in der Provinz Hatay in der Nähe der Stadt Antakya.

Außerdem verteilte er Medikamente in der Region. "Jeder Einzelne hat eine ganz dramatische Geschichte und hat viele Angehörige verloren. Das geht einem schon nah", berichtete Çelik damals.

Weitere Informationen Was ist das Bundesverdienstkreuz? Das Bundesverdienstkreuz gilt als die höchste Auszeichnung in Deutschland, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Der damalige Bundespräsident Theodor Heuss stiftete im Jahr 1951 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Er wird für besondere Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland sowie für Leistungen im politischen, wirtschaftlichen, sozialen und geistigen Bereich verliehen. Damit möchte der Bundespräsident die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf hervorragende Leistungen lenken. Geld gibt es bei der Verleihung des Verdienstordens nicht. Ende der weiteren Informationen

