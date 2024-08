Verlängerung von A643-Brücke bei Wiesbaden marode

Die Verlängerung der Schiersteiner Brücke bei Wiesbaden ist laut Autobahn GmbH auf der Mainzer Seite marode.

Veröffentlicht am 13.08.24 um 14:21 Uhr

Deshalb ist die Brücke der A643 nun für den Schwerlastverkehr gesperrt. Für andere Lkw wurden Regeln festgelegt, um die Landbrücke in Mainz zu schützen. Lkw müssen einen Abstand von 50 Metern einhalten und dürfen nicht überholen. Die marode Brücke auf der Mainzer Seite wurde 1962 gebaut und soll in den nächsten zehn Jahren neu gebaut werden. Bis zum Neubau soll sie verstärkt oder gestützt werden. Dazu kündigte die Autobahn GmbH Untersuchungen an.