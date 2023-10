Verletzte bei Explosion in Lauterbacher Haus

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus sind am Freitagnachmittag drei Menschen in Lauterbach (Vogelsberg) verletzt worden.

Sie kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Das Haus wurde demnach stark beschädigt, es besteht Einsturzgefahr. Die Umstände der Explosion sind noch unklar, die Polizei geht von einer technischen Ursache aus. Die Ermittlungen laufen.