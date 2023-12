Bei zwei Bränden in Osthessen sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. In Fulda geriet eine Dachgeschosswohnung in Brand, in Ehrenberg fing ein Auto bei Reparaturarbeiten in einer Garage Feuer.

In der Fuldaer Innenstadt brach am Samstagabend ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung im vierten Stock eines Wohnhauses aus. Die zwei Bewohner konnten sich nach Angaben der Polizei noch selbst ins Freie retten. Sie wurden mit Rauchgasvergiftungen in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr rettete außerdem einen Hund aus der brennenden Wohnung. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt in der Wohnung vermutet.

Der entstandene Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die angrenzende Straße musste zunächst gesperrt werden, da die Gefahr bestand, dass Teile des Dachs herunterfallen könnten.

Garagenbrand mit zwei Schwerverletzten in Ehrenberg

Das Auto in der Garage fing Feuer, der Wagen brannte aus. Bild © Medienkontor Fulda

Zu einem Brand mit zwei Schwerverletzten mussten die Einsatzkräfte in Eherenberg (Fulda) ausrücken. Dort fing am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache ein Auto in einer Garage Feuer.

Wie die Polizei mitteilte, reparierte ein Vater gemeinsam mit seiner Tochter den Wagen in einer Doppelgarage, die an ein Wohnhaus grenzt. Durch das Feuer wurden Vater und die 15 Jahre alte Tochter schwer verletzt und kamen mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken.

Der Vater hatte sich nach Angaben der Polizei zunächst selbst ins Freie gerettet. Die Tochter konnte gemeinsam mit einem weiteren Angehörigen aus der Garage befreit werden, ehe die Rettungskräfte eintrafen. Auch der weitere Angehörige erlitt Rauchgasverletzungen. Wieso das Auto Feuer fing, war zunächst unklar.

Auch Feuer in Garage in Nordhessen

Auch im Kreis Kassel brannte es in der Nacht zum Sonntag in einer Garage. In Helsa (Kassel) geriet eine aus Holz errichtete Garage in Brand, ein dort geparktes Auto wurde beschädigt. Die Polizei ging von einem Schaden in Höhe von rund 180.000 Euro aus. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.