Vorbereitungen für A49-Freigabe

Die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme des letzten Teilstücks der A49 befinden sich in den letzten Zügen.

Veröffentlicht am 12.03.25 um 16:38 Uhr

Seit Wochenbeginn wird die Trasse gereinigt, wie der Technische Geschäftsführer der A49 Autobahngesellschaft, Wetter, am Mittwoch sagte. Die Freigabe am 21.März werde schrittweise erfolgen. Durch letzte Restarbeiten könne es noch zu Einschränkungen kommen, so Wetter. Nach gut vier Jahren Bauzeit wird die A49 zwischen Kassel und dem Ohmtal-Dreieck durchgehend befahrbar sein. Gegen die Rodungen hatte es massive Proteste von Umweltschützern gegeben.