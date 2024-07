Wachtelkönige brüten im Kinzigtal

Im Kinzigtal zwischen Gelnhausen und Bad Soden-Salmünster brüten in diesem Jahr gleich mehrere vom Aussterben bedrohten Wachtelkönige.

Trotz des Lärms der nahen A66 hätten sich mindestens fünf Paare dort niedergelassen, so Vogelexperte Stefan Stübig am Samstag. Vermutlich seien sie vor dem Frühjahrshochwasser in Bayern geflüchtet. Der Wachtelkönig-Bestand habe sich in Hessen damit etwas gesteigert. Hessischer Hotspot des bedrohten Vogels, der in Ostafrika überwintert, ist normalerweise die Rhön.