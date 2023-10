Ein Pony ist am Sonntag auf der A7 bei Hünfeld (Fulda) während der Fahrt aus dem Pferdeanhänger gestürzt und hat sich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei riss das Pony sich in Höhe zwischen den Anschlussstellen Hünfeld/Schlitz (Vogelsberg) und Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) im Anhänger los und lief gegen die Tür, die dadurch aufging. Das Pony stürzte hinaus und lief auf einen Grünstreifen.

Eine herbeigerufene Tierärztin konnte das verletzte Tier beruhigen. Es wurde in den Anhänger zurück geführt und zur Beobachtung in ihre Praxis gebracht. Die 35-jährige Beifahrerin des Wagens erlitt einen Schock und kam in Krankenhaus. Die A7 in Richtung Norden war kurzzeitig gesperrt.