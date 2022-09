Bei einem 34-jährigen Mann sind bei einer Hausdurchsuchung Langwaffen und Pistolen samt Munition in vierstelliger Höhe sichergestellt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, lagerte der Verdächtige die Waffen in seinem Elternhaus in Viernheim nicht vorschriftsmäßig. Der Mann war am Montag in Frankfurt-Oberrad wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und dem Verstoß gegen das Waffengesetz festgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an.