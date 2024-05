Ein psychisch kranker Mann hat in Friedberg zwei Wahlhelfer der AfD beleidigt und verbal bedroht, als diese am Sonntag Wahlplakate aufhängen wollten.

Außerdem stieß der 32-Jährige ihre Leiter um, wie die Polizei am Dienstag meldete. Alarmierte Beamte erkannten in ihm den Mann, der am selben Morgen Pizzakartons in einer Passage angezündet hatte. Drogen hatte er auch bei sich. Er kam in eine psychiatrische Klinik.