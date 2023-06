Auch ein Hubschrauber kam in Kassel zum Einsatz.

Feuerwehr löscht Waldbrand in der Nacht

Waldbrand in Kassel gelöscht

Im Westen Kassels ist ein Waldstück in Flammen geraten. Das Feuer begann als Böschungsbrand und griff auf den angrenzenden Wald über. Eine Landstraße musste gesperrt werden.

Rund 3.000 Quadratmeter Wald standen am Samstag im Westen der Stadt in Flammen, wie ein Feuerwehr-Sprecher sagte. Gut 130 Feuerwehrleute aus Kassel und der Region waren im Einsatz. Mit vier Tankfahrzeugen sei es den Einsatzkräften am späten Nachmittag gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausdehnung zu verhindern.

In der Nacht zum Sonntag konnte der Brand gelöscht werden, wie die Polizei dem hr sagte. Am Sonntagmorgen hielten die Einsatzkräfte allerdings noch Brandwache um zu verhindern, dass sich das Feuer wieder entfacht. Im Laufe des Sonntags soll das Gebiet noch einmal aus der Luft mit einer Drohne kontrolliert werden.

Brennende Böschung nördlich des Golfplatzes

Am Samstag war auch ein Hubschrauber im Einsatz, um die Glutnester mit zusätzlichem Wasser aus der Luft zu bekämpfen.

Die angrenzende L3298 war während der Löscharbeiten zwischen der B251 bei Ehlen und der Elgershäuser Straße in Kassel für den Verkehr gesperrt.

Nördlich des Kasseler Golfplatzes hatte zunächst die Böschung an der L3298 gebrannt. Angefacht durch den starken Wind griff das Feuer dann auf einen angrenzenden Fichtenwald über. Die Polizei sieht keine Hinweise auf Brandstiftung. Da vor allem abgestorbene Bäume gebrannt hatten, wird der Schaden auf nur 2.000 Euro geschätzt.

Warnung vor steigender Waldbrandgefahr

Erst am Mittwoch hatte das hessische Umweltministerium angesichts des trockenen Wetters und steigender Temperaturen vor einer zunehmenden Waldbrandgefahr gewarnt. Regen, der zu einer Entspannung der Situation führen könnte, sei vorerst nicht in Sicht.

Weil derzeit viele Menschen in ihrer Freizeit im Wald unterwegs seien, sei erhöhte Vorsicht geboten. Rauchen sei im Wald nicht gestattet. Außerhalb der ausgewiesenen Grillstellen dürfe kein Feuer entfacht werden. Zudem bittet das Ministerium alle Waldbesucherinnen und Waldbesucher, die Zufahrtswege in die Wälder nicht mit Fahrzeugen zu blockieren. Autos dürften nur auf ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden, nicht auf trockenem Bodenbewuchs.