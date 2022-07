Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach warnt vor einer besonders hohen Waldbrandgefahr am Dienstag.

Der Waldbrandgefahrenindex zeigt für weite Teile Südhessens und des Rhein- Main-Gebiets die höchste Warnstufe 5 an. Im übrigen Land bis auf den Kreis Fulda gilt die Warnstufe 4. Bereits am Montag wird die 5. Stufe in Groß-Gerau, dem Main-Taunus-Kreis, Frankfurt und Offenbach erreicht. Grund ist die anhaltende Trockenheit, auch am Montag ist die Luft extrem trocken. Längere Regenschauer sind derzeit nicht in Sicht.