Protest gegen Rodung am Fechenheimer Wald

"Waldspaziergang" Protest gegen Rodung am Fechenheimer Wald

Mit einem "Waldspaziergang" am gerodeten Fechenheimer Wald im Frankfurter Osten haben am Sonntag noch einmal etwa 200 Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert.

Mit Transparenten und Gesängen kritisierten sie die Rodung und forderten ein Umdenken in der Verkehrs- und Klimapolitik. An der Protestaktion beteiligten sich Vertreter mehrerer Umweltverbände. Mit der Rodung sollte der Weg frei gemacht werden für den Ausbau der A66 und ihren Anschluss an die A661 durch den geplanten Riederwaldtunnel.