Im ersten Prozess um die Räumung des Fechenheimer Waldes vor einem Jahr steht seit Dienstag eine 29 Jahre alte Frau vor dem Amtsgericht Frankfurt.

Die Anklage legt ihr neben Hausfriedensbruch auch Widerstand gegen Polizeibeamte zur Last. Sie soll sich beim Protest gegen den Weiterbau der A66 in der Krone eines acht Meter hohen Baumes aufgehalten haben. Am ersten Verhandlungstag äußerte sich die Frau nicht zu den Vorwürfen. Einen Strafbefehl über 5.400 Euro hatte sie nicht akzeptiert. Der Prozess soll Anfang Februar weitergehen.