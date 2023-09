Das Rettungsteam brachte die Verletzte in einem Geländefahrzeug zur Bergstation.

Rettungseinsatz auf dem Neroberg in Wiesbaden

Wanderin in Wiesbaden verunglückt - Rettung mit Spezial-Quad

Feuerwehreinsatz am Neroberg

Eine Frau ist auf einem Wanderweg am Neroberg in Wiesbaden gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr rückte mit Spezialgeräten an.

Die Feuerwehr Wiesbaden hat am Freitagabend eine am Neroberg verunglückte Frau gerettet. Die Leitstelle sei gegen 21.30 Uhr informiert worden, dass die Frau auf dem Wanderweg zwischen der Bergstation und Talstation gestürzt und schwer verletzt sei. Es sei ihr nicht möglich gewesen, den Abstieg eigenständig fortzusetzen.

Die Rettungskräfte machten sich vom Tal aus mit Beleuchtungsgerät auf den Weg zur verunglückten Frau, die sie auf etwa halbem Weg zwischen den beiden Stationen der Nerobergbahn fanden. Eine Ersthelferin habe sie da bereits "vorbildlich" betreut, berichtete die Feuerwehr. Das Rettungsteam begann noch vor Ort mit der notfallmedizinischen Versorgung.

Rettungsaktion mit Spezialfahrzeug mit Ladefläche

Weil der Wanderweg zu eng für gängige Rettungsfahrzeuge ist, setzte die Feuerwehr ein kleines und wendiges Spezialfahrzeug ein, das für unwegsames Gelände vorgesehen ist und einem größeren Quad gleicht, wie ein Sprecher sagte. Die Rettungskräfte lagerten die Frau in eine sogenannte Schleifkorbtrage, die wie eine Wanne geformt und mit vielen Griffen versehen ist.

Damit habe sie auf der Ladefläche des Spezialfahrzeugs schonend zur Bergstation gefahren werden können, wo ein Rettungswagen bereit stand. Zur weiteren Behandlung sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden.