Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines kommt es am Samstagvormittag vor Weihnachten zu Streiks.

Die Tarifkommission der Gewerkschaft Cockpit teilte am Freitag mit, dass es am Samstag von 8 bis 13 Uhr zu Streiks der Lufthansa-Tochter Discover kommen wird. Bestreikt werden alle Starts der Airbusflotte A320 und A330. Von Frankfurt aus sollen an diesem Tag 17 Flüge von Discover Airlines starten. Anlass seien die festgefahrenen Verhandlungen um den ersten Tarifvertrag bei der noch jungen Konzerntochter. Laut Gewerkschaft hatte die Lufthansa gemachte Zusagen wieder zurückgenommen. Sie fordert sichere Rahmenbedingungen für das Cockpit-Personal.