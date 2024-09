Waschbär verursacht Unfall in Eschwege

Weil am Montagmittag ein 78 Jahre alter Autofahrer wegen eines die Straße überquerenden Waschbären in Eschwege (Werra-Meißner) stark abgebremst hat, ist ihm ein 88 Jahre alter Autofahrer aufgefahren.

Veröffentlicht am 17.09.24 um 14:58 Uhr

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, musste die Beifahrerin des älteren Mannes mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand rund 34.000 Euro Schaden.