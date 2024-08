Wassereinbruch bei Tankschiff auf dem Rhein

Ein mit Salpetersäure beladenes Schiff ist auf dem Rhein in Höhe Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) in Probleme geraten.

Das Schiff ging am Samstagabend in Mainz am Winterhafen vor Anker. Ursache für die Schieflage war ein Leck in der Außenwand, durch das Wasser einbrach, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Das Wasser wurde aus dem Schiff gepumpt. Die 1.650 Tonnen Salpetersäure wurden auf ein anderes Schiff gepumpt.

Verletzt wurde niemand, es geriet keine Säure in den Rhein. Der Schiffsverkehr konnte die Stelle langsam passieren, erklärte die Polizei am Sonntag.