In Kassel ist bei Sonnenschein der Weihnachtsbaum auf dem Königsplatz aufgestellt worden. Nun wartet "Hans" darauf, geschmückt zu werden. Sein Name passt zum Motto des diesjährigen Weihnachtsmarkts.

Soll zum Hingucker auf dem Weihnachtsmarkt werden: Hans, der Baum Bild © Fabian Schmidt (hr)

Bei Sonne, blauem Himmel und nur wenigen Wolken am Himmel ist am Samstag der Kasseler Weihnachtsbaum auf dem Königsplatz aufgestellt worden. Der 30 Jahre alten und 16 Meter hohen Nordmanntanne hat die Stadt den Namen "Hans" verliehen - passend zum Motto des diesjährigen Märchen-Weihnachtsmarkts "Hans im Glück".

Hans auf dem Weg in die Kasseler Innenstadt Bild © Fabian Schmidt (hr)

An Weihnachtsklänge mit Glühwein, Punsch oder Lebkuchen war bei elf Grad am Samstag nicht zu denken, doch der erste Schritt ist geschafft: Der Tannenbaum steht. Damit "Hans" so richtig glücklich werden kann, sollte es nun in den kommenden Wochen kälter werden. Und der Schmuck und die Lichter müssen auch noch angebracht werden. Spätestens am 21. November soll er dann in vollem Glanz erstrahlen, wenn der Weihnachtsmarkt seine Pforten öffnet.

"Hans" in Kassel, "Manni" in Frankfurt

Eine weite Anreise hatte "Hans" nicht: Er wurde morgens im Kasseler Stadtgebiet geschlagen und per Kran und Schwertransport in die Innenstadt gebracht.

Während Kassel nun einen "Hans" im Zentrum stehen hat, soll in Frankfurt in diesem Jahr "Manni" auf dem Weihnachtsmarkt zum Hingucker werden. Der Frankfurter Markt startet ebenfalls am 21. November.