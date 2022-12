Die Weihnachtsmärkte haben wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher angelockt – hier der Markt am Römerberg in Frankfurt.

Die Weihnachtsmarkt-Saison ist in vielen Städten inzwischen vorbei – einzelne Märkte bieten aber noch bis über die Weihnachtstage hinaus Punsch und Glühwein. Eine Auswahl an hessischen Weihnachtsmärkten, die noch geöffnet haben.

Glühweinstände, Holzhütten und Lichterglanz: Nach den pandemiebedingten Ausfällen in den vergangenen Jahren sind die Weihnachtsmärkte in die hessischen Innenstädte zurückgekehrt. Einige Städte haben bereits Bilanz gezogen.

Hier eine Auswahl von Weihnachtsmärkten in Hessen:

Nordhessen: Kassel

Mittelhessen: Gießen | Wetzlar

Rhein-Main: Wiesbaden | Offenbach

Osthessen: Fulda

Weihnachtsmärkte in Nordhessen

Kasseler Märchenweihnachtsmarkt

Ein Riesenrad, ein funkelndes Lichtermeer, die angeblich weltgrößte Märchenpyramide und eine Märchenrutsche auf der Treppenstraße erwarten die Besucherinnen und Besucher des Kasseler Weihnachtsmarkts . Die diesjährige Symbolfigur des Marktes: Hans im Glück.

Wann? 21. November bis 30. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr, Gastronomiestände bis 22 Uhr

21. November bis 30. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr, Gastronomiestände bis 22 Uhr Wo? Zwischen Königs- und Friedrichsplatz

Das Riesenrad auf dem Märchenweihnachtsmarkt in Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

Weihnachtsmärkte in Mittelhessen

Gießener Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt - dieses Mal ohne Eisbahn, aber mit zahlreichen Glühwein- und Marktständen - kehrt zurück in die Gießener Innenstadt. Außerdem gibt es auf der Bühne am Kirchturm ein buntes Bühnenprogramm, das besonders auf die jüngeren Besucher ausgerichtet ist. Es gibt Bastelaktionen und Konzerte, und am 6. Dezember schaut der Nikolaus vorbei.

Wann? 25. November bis 30. Dezember, montags bis donnerstags 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags 11 bis 22 Uhr, sonntags 13 bis 21 Uhr

25. November bis 30. Dezember, montags bis donnerstags 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags 11 bis 22 Uhr, sonntags 13 bis 21 Uhr Wo? Kirchenplatz

Auch in Gießen lockt die Innenstadt mit bunten Lichtern und Weihnachtsmarktprogramm. Bild © Gießen Marketing - www.giessen-entdecken.de

Wetzlarer Weihnachtsflair

Das Weihnachtsdorf am Domplatz, der Weihnachtsmarkt in der Bahnhofstraße oder das Adventsdorf am Schillerplatz - der Wetzlarer Weihnachtsflair kehrt an seine bewährten drei Standorte zurück. In diesem Jahr entfällt aus Energiespargründen die traditionelle Eisbahn am Domplatz, aber Wetzlar bietet mit seinem Pferdekarussell aus der Jahrhundertwende in der Bahnhofsstraße, Weihnachtstombola, Konzerten auf der Domplatz-Bühne, weihnachtlichen Stadtführungen, Open-Air-Winterkino und Weihnachtsbuden jede Menge Highlights.

Wann? 24. November bis 30. Dezember (24. und 25. Dezember geschlossen)

24. November bis 30. Dezember (24. und 25. Dezember geschlossen) Wo? Bahnhofstraße (während der handelsüblichen Öffnungszeiten), Schillerplatz (24. bis 30. Dezember, täglich von 11.30 bis 22.30 Uhr), Domplatz (24. bis 29. Dezember, täglich von 11.30 bis 22.30 Uhr).

Stets beliebt: Wetzlarer Weihnachtsflair. Bild © Peter-Jörg Albrecht

Weihnachtsmärkte in Rhein-Main

Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden

Das Markenzeichen des Wiesbadener Sternschnuppenmarkts sind die großen Lilienlichter. Sie umrahmen die fast 90 Stände in der Innenstadt, an denen von Weihnachts-Accessoires über Geschenk-Artikel bis hin zum Imbiss vieles geboten wird. Vor dem Rathaus sorgt ein historisches Pferdekarussell für das passende Ambiente.

Zum zweiten Mal gibt es außerdem einen Kindersternschnuppenmarkt auf dem Luisenplatz - unter anderem mit Lichtinszenierung, einer Kindereisenbahn, einem Karussell, einer Kunststoff-Schlittschuhbahn und einer Kinderbackstube.

Wann? Sternschnuppenmarkt 22. November bis 23. Dezember, montags bis donnerstags von 10.30 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 10.30 bis 21.30 Uhr, sonntags von 12 bis 21 Uhr, Kindersternschnuppenmarkt 22. November bis 8. Januar, montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 20 Uhr, Heiligabend, 24. Dezember und Silvester, 31. Dezember von 11 bis 14 Uhr, 26. Dezember von 12 bis 19 Uhr, an den Feiertagen 25. Dezember sowie 1. Januar 2023 geschlossen

Sternschnuppenmarkt 22. November bis 23. Dezember, montags bis donnerstags von 10.30 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 10.30 bis 21.30 Uhr, sonntags von 12 bis 21 Uhr, Kindersternschnuppenmarkt 22. November bis 8. Januar, montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 20 Uhr, Heiligabend, 24. Dezember und Silvester, 31. Dezember von 11 bis 14 Uhr, 26. Dezember von 12 bis 19 Uhr, an den Feiertagen 25. Dezember sowie 1. Januar 2023 geschlossen Wo? Schlossplatz, Luisenplatz

Der Sternschnuppenmarkt macht seinem Namen alle Ehre. Bild © Wiesbaden Marketing

Weihnachtsmarkt in Offenbach

Weihnachtspyramide, beleuchtete Buden und WM-Fußball auf kleineren Bildschirmen: Der Weihnachtsmarkt in Offenbach hat vergleichsweise lange geöffnet. Die Stadt will den Schaustellerinnen und Schaustellern damit eine möglichst lange Präsenz bieten, nachdem sie wegen der Corona-Pandemie zuletzt nur eingeschränkt ihre Buden und Fahrgeschäfte öffnen konnten.

Wann? 14. November bis 29. Dezember, montags bis donnerstags 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr, sonntags 13 bis 21 Uhr.

14. November bis 29. Dezember, montags bis donnerstags 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr, sonntags 13 bis 21 Uhr. Wo? Aliceplatz und Stadthof

Weihnachtsmärkte in Osthessen

Winterwald Fulda

Weite Teile des Fuldaer Weihnachtsmarkts wurden schon abgebaut, weil der komplette Markt nur bis zum 23. Dezember geöffnet hatte. Ein Teil bleibt jedoch auch nach den Weihnachtsfeiertagen bestehen. Der sogenannte Winterwald lädt vom 27. bis 30. Dezember zum Besuch ein. Zwischen den Verkaufsständen an der Stadtpfarrkirche in der Innenstadt sind große Tannen aufgestellt. Und Scheinwerfer sorgen in den Abendstunden für eine besondere Atmosphäre. Die Buden bieten kulinarische Genüsse, die auch nach Weihnachten schmecken.

Wann? 27. bis 30. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr

27. bis 30. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr Wo? an der Stadtpfarrkirche St. Blasius

Reges Treiben herrscht im Winterwald Fulda, einem Teil des großen Weihnachtsmarkts. Bild © Stadt Fulda