Weihnachtsmarkt in Kassel Kinder mit Falschgeld gelockt

Ein Mann hat am Montagabend auf dem Weihnachtsmarkt in Kassel Kinder angesprochen, um Falschgeld in Umlauf zu bringen.

Er bot zwei Zwölfjährigen einen 50-Euro-Schein an. Davon sollten sie sich etwas zu essen kaufen und ihm das Wechselgeld zurückgeben. Die Jungen schöpften aber Verdacht und riefen die Polizei. Von dem Mann fehlt jede Spur.