Bei Rüdesheim soll eine amerikanische Fliegerbombe am Nachmittag gesprengt werden. Die B42 ist deshalb gesperrt. Auch der Schiffsverkehr auf dem Rhein ist gestoppt. Eine Entschärfung des Blindgängers war misslungen.

Der 125 Kilogramm schwere Sprengkörper sollte eigentlich am Montagabend entschärft werden. Das klappte jedoch nicht, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Es konnte nur einer von zwei Zündern entfernt werden.

Nun soll der Blindgänger am Dienstagnachmittag kontrolliert gesprengt werden. Die Bombe liegt nach Feuerwehr-Angaben in einem felsigen Waldgebiet unterhalb des Jagdschloss Niederwald.

Tonnenweise Sand und Wasser – Sperrungen

Damit die Splitter nicht in alle Richtungen fliegen, wird die Bombe mit 20 Tonnen Sand und einer Wasserblase mit 20.000 Litern Wasser abgedeckt. Das soll die Wucht der Detonation dämpfen.

Seit 13 Uhr gilt eine Sperrzone in einem Radius von 1.000 Metern. Die B42 am Rheinufer ist gesperrt, auch die rechtsrheinische Bahnstrecke und der Schiffverkehr auf dem Rhein sind betroffen. Der Luftraum ist ebenfalls gesperrt. In Bingen (Rheinland-Pfalz) sollte ein Teil der Uferpromenade gesperrt werden

Bombenfund in der Nähe des Niederwalddenkmals

Die Fliegerbombe war am Montagnachmittag nahe dem Niederwalddenkmal entdeckt worden. Es handelt sich um einen US-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. "Da ist ja damals viel abgeworfen worden", sagte eine Sprecherin der Polizei. Wald- und Feldwege waren daraufhin am Montag in der Nähe des Niederwalddenkmals in einem Radius von 500 Metern gesperrt worden.

Die Seilbahn zum Niederwalddenkmal bleibt während der Sprengung an diesem Nachmittag in Betrieb. "Besucher können jedoch nicht weiter als zum Niederwalddenkmal", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.