In Hanau haben Einsatzkräfte zwei Weltkriegsbomben entschärft. Tausende Anwohner können in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zwei Weltkriegsbomben in Hanau gefunden

Bombenfund in Hanau: Die evakuierten Häuser wurde mit einem Bändchen markiert.

In Hanau wurden am Sonntagmittag zwei Weltkriegsbomben "unschädlich gemacht", wie die Stadt am Mittag auf Instagram mitteilte. Der Sperrbereich wurde aufgehoben. "Kommen Sie gut nach Hause", hieß es in dem Post.

Eine Sprengung der jeweils 50 Kilogramm schweren Blindgänger war für die Entschärfung nicht nötig. Sicherheitshalber hatte die Stadt am Vormittag noch vor einem möglichen Knallgeräusch gewarnt.

Die Entschärfung war gegen 12 Uhr mit einer Verzögerung von rund einer Stunde gestartet, weil die Evakuierung des Gefahrenbereichs länger gedauert hatte.

Tausende mussten Wohnungen verlassen

Die Polizei hatte am Morgen begonnen, das Gebiet abzusperren, ab 9 Uhr wurde das Areal geräumt. Tausende Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die beiden Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg waren am Freitag bei Bauarbeiten gefunden worden. Der Fundort ist eine Brachfläche an der "Wilhelm-Rohn-Straße" Ecke "Rodenbacher Weg".

Als Notunterkunft stand den Menschen die Turnhalle in der Ludwig-Geißler-Straße (Akademiestraße) zur Verfügung. Busse, die in dem Gebiet fahren, mussten teils umgeleitet werden oder fielen ganz aus.

Fast 5.000 Menschen von Evakuierung betroffen

Der Sicherheitsradius wurde laut der Stadt auf rund 500 Meter um die Fundstelle festgelegt. Die Stadt hatte eine Liste mit betroffenen Straßen und Hausnummern veröffentlicht.

Den Angaben zufolge leben etwa 4.700 Menschen in dem Sicherheitsbereich. "Hier zählen wir wieder auf die Mithilfe aller Bürgerinnen und Bürger, die dann möglichst schnell nach der Entschärfung wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren können", sagte Stadträtin und Feuerwehrdezernentin Isabelle Hemsley.

Anwohner warten während der Evakuierung in einer Turnhalle in Hanau Bild © Franco Foraci (hr)

Auch Bahnlinie Hanau-Friedberg betroffen

Von der geplanten Entschärfung waren laut Stadt auch die Bahnlinie Hanau-Friedberg betroffen.

Weitere Informationen Informationen zu den von der Evakuierung betroffenen Straßen erhalten die Menschen auch am Bürgertelefon der Stadt unter 06181/67660 2000 ab Samstag, zwischen 12 und 18 Uhr, und am Sonntag ab 7 Uhr. Unter dieser Nummer können auch Liegendtransporte angemeldet werden.

Unter dieser Nummer können auch Liegendtransporte angemeldet werden.

Erste Ende Oktober, im Mai und im März vergangenen Jahres gab es Bombenfunde in Hanau. In allen Fällen wurden die Blindgänger erfolgreich entschärft.

