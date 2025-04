Im Kinzig-Stausee bei Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig) ist derzeit wenig Wasser zu sehen.

Im Kinzig-Stausee ist derzeit wenig Wasser zu sehen. Mit der Trockenheit der vergangenen Tage und Wochen habe das nichts zu tun, teilte der Wasserverband Kinzig am Donnerstag mit. Grund seien Sanierungsarbeiten an der Uferböschung. Dafür habe der Wasserstand abgesenkt werden müssen. Nun werde der See langsam wieder aufgestaut, so der Verband.