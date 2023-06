Nach trockenen Tagen steuert ein Wetter-Mix auf Hessen zu. Zum Wochenende wird das Wetter wechselhaft und kühler. Auch Gewitter und kräftige Schauer drohen.

In Hessen soll es in den kommenden Tagen bewölkt und immer wieder auch regnerisch werden. Nach einem weitgehend trockenen Mittwoch mit Höchstwerten von bis zu 26 Grad, steigen am Donnerstag zwar wieder die Temperaturen bei Höchstwerten zwischen 23 und 29 Grad, zugleich bringen Ausläufer eines Tiefs am Abend und in der Nacht aber Schauer und Gewitter übers Land.

Regen und Gewitter am Freitag

In westlichen Staulagen der Mittelgebirge können am Donnerstag bei starken Schauern bis zu 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter herunterkommen, wie hr-Meteorologe Tim Staeger ankündigte. Östlich davon bleibt es trockener.

Von den Verhältnissen der vergangenen Woche, als im Rahmen des Unwetters in Nordhessen in der Spitze über 60 Liter pro Quadratmeter fielen, sei Hessen ein gutes Stück entfernt, sagte Staeger.

Während vor der Kaltfront am Donnerstag bis zu 29 Grad in Südhessen erwartet werden, sind es am Freitag nur noch Höchstwerte von 23 bis 25 Grad. Verbreitet sind Schauer und kräftige Gewitter möglich.

"Kein stabiles Hoch"

Nachdem die Kaltfront vorübergezogen ist, bleibt das Wetter in Hessen eher von Tiefdruck geprägt und wechselhaft, wie Staeger sagte. "Es gibt kein stabiles Hoch."

Am Wochenende erwartete der hr-Meteorologe "eine gemischte Tüte" aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Dazu sind für die Jahreszeit "eher kühle" 20 bis 25 Grad vorhergesagt. "Das ist optimal für die Vegetation und das Wohlbefinden", betonte Staeger.

In der neuen Woche geht es voraussichtlich ähnlich weiter. Staeger sagte: "Es sind keine Extreme in Sicht: keine Hitze, keine Dürre, kein Starkregen."

