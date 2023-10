In Hessen wird's ungemütlicher.

Bis in den Oktober gab es auch in Hessen Sonnenschein, hohe Temperaturen und echtes Sommer-Wetter. Damit ist ab dem Wochenende Schluss. Schon der Donnerstag gibt einen Vorgeschmack auf den Herbst.

Achtung, Hessen, hier kommt die Wetter-Wende. Denn: Ralf bringt Regen. Zumindest an diesem Donnerstag. Nach tagelangem Sommer-Wetter mitten im Herbst, sorgt das Tief "Ralf" nun für genau das Gegenteil: Regen, Wind und kältere Temperaturen. "Die Kaltfront zieht mit vielen Wolken und einem ausgedehnten Regengebiet über uns hinweg Richtung Südosten", berichtet hr-Meteorologin Pila Bossmann. Adieu, Spätsommer!

Konkret bedeutet das für diesen Donnerstag: Größere Wolkenlücken gibt es in ganz Hessen keine, dafür flächendeckend ein breites Regengebiet. Die Temperaturen sind dabei noch relativ mild, gehen aber dennoch runter auf 15 bis 21 Grad.

Am Samstag gibt's Blitz und Donner

Auch wenn es am Freitag noch einmal für einen Tag etwas angenehmer wird, es trocken bleibt und die Temperaturen ein letztes Mal 26 Grad erreichen können, ist spätestens am Wochenende Schluss mit den Sonnenstunden. "Es fließt dann deutlich kühlere Atlantikluft zu uns und beendet den Spätsommer", so Bossmann.

Am Samstag wird es sogar noch deutlich ungemütlicher: Das Regengebiet, das dann durch Hessen zieht, hat Blitz und Donner im Gepäck. Die Temperaturen können die 20-Grad-Marke noch einmal streifen, aber auch damit ist dann am Sonntag Schluss. Dann werden bei einem Sonne-Wolken-Mix höchstens noch 13 Grad erreicht, in Nordhessen kann es zudem einige Schauer geben. Mit Spätsommer-Wetter hat das dann wirklich nichts mehr zu tun.