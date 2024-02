Starker Regen sorgt für eine verschärfte Hochwasserlage in Hessen: Rund um Fulda drohen bereits Überschwemmungen. Entwarnung ist auch in den kommenden Tagen nicht in Sicht.

Videobeitrag Video Dauerregen in Hessen Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Nach Dauerregen ist an einigen Gewässerpegeln in Hessen die Meldestufe zwei der amtlichen Hochwasserskala erreicht worden.

Nach Angaben des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) vom Freitagmorgen war das rund um Fulda, Bad Hersfeld, Gießen und Gelnhausen der Fall. Die Ufer der Fulda, Lahn, Kinzig und Lüder traten dort an acht Messstellen über die Ufer.

Überflutung von Kellern möglich

Laut der Behörde entspricht die Meldestufe zwei von insgesamt drei Kategorien einem größeren Hochwasser: "Flächenhafte Überflutung ufernaher Grundstücke, leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen, Gefährdung einzelner Gebäude sowie Überflutung von Kellern sind zu erwarten."

Infografik Aktuelle Pegelstände in Hessen Hochwasser oder Trockenphase: Wie sich die Pegelstände und Meldestufen der hessischen Flüsse entwickeln, sehen Sie auf unserer Live-Karte. Zum Artikel

An 19 weiteren Pegeln in Hessen wurde am Freitagfrüh Meldestufe eins erreicht. Am Donnerstagmittag waren es noch sechs gewesen. Hier besteht ein bordvoller Durchfluss im Gewässer, bei dem es stellenweise zu Ausuferungen kommen kann. Mehrere Straßen in den Kreisen Hersfeld-Rotenburg, Gießen, Fulda und Marburg-Biedenkopf mussten gesperrt werden.

Kleintransporter im Wasser steckengeblieben

Am späten Donnerstagnachmittag mussten zwei Männer in Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) von der Feuerwehr aus einem überfluteten Feld gerettet werden. Der 21- und der 39-Jährige hatten laut Polizei versucht, mit einem Kleintransporter über einen Feldweg zu fahren, auf dem das Hochwasser sich ausgebreitet hatte.

Auto in Seenot Bild © Medienkontor Fulda

In einer Wassertiefe von etwa einem Meter sei der Wagen demnach steckengeblieben. Die Männer seien mit einem Rettungsboot herausgeholt worden und unverletzt geblieben.

Weiter steigende Pegelstände erwartet

Bis Freitagmittag ist in Hessen nach Angaben von hr-Meteorologen weiterhin einiges an Niederschlag zu erwarten. Entsprechend rechnet das HLNUG auch in den nächsten Tagen mit zunächst steigenden Pegeln, wie Hochwasserexperte Matthias Kremer dem hr sagte: "Gerade in den Mittel- und Unterläufen der größeren Gewässer wird es zeitverzögert zu einem Anstieg kommen, selbst wenn der Niederschlag deutlich nachlässt."

Schwerpunkte seien das Kinzig-Gebiet sowie Mittel- und Oberlauf der Fulda, das Einzugsgebiet der Werra in Mittelhessen und das Lahn-Einzugsgebiet.

Überdurchschnittlich viel Niederschlag

Bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen durchschnittlich im gesamten Monat Februar in Hessen - in diesem Jahr wurde der Wert in vielen Orten bereits nach einer Woche deutlich überschritten, wie hr-Meteorologin Pila Bossmann am Donnerstag erläuterte.

In Schlüchtern (Main-Kinzig) wurden allein zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen 37 Liter pro Quadratmeter gemessen, in Beerfelden (Odenwald) 30 Liter und in Frankfurt 27 Liter. "Das sind teilweise mehr als die Hälfte des gesamten Monatsdurchschnitts", so Bossmann. "Andererseits ist es auch nicht total ungewöhnlich, dass es mal ein paar Tage hintereinander mehr regnet."

Es bleibt weiter wechselhaft

Und es sieht nicht so aus, als ob die Schuhe in den nächsten Tagen trocken bleiben. Bis Freitagabend könnten an einigen Orten in Hessen noch einmal bis zu 80 Liter pro Quadratmeter fallen, sagt Bossmann. Entsprechende Warnungen vor ergiebigem Dauerregen liegen für die Kreise Main-Kinzig, Gießen, Vogelsberg, Waldeck-Frankenberg und die Wetterau vor.

Die Regenfront ziehe dann bis Freitagmittag ab. Nachmittags gebe es nur noch vereinzelt Schauer, erst am Samstag werde es auch mal wieder trocken, bevor am Sonntag die nächsten Regenschauer aufziehen, so die hr-Meteorologin: "Die nächsten Tage bleibt es sehr wechselhaft."

Wetter Regenradar für Hessen und Deutschland mit Prognose Das Radar zeigt, wohin Regen oder Schnee ziehen - mit zwei Stunden Regenprognose. Alle fünf Minuten gibt es ein neues Radarbild mit der aktuellen Niederschlagsmenge. Gemessen wird mit Hilfe des Echos von Wetterradar-Stationen. Je stärker das Signal von Wolken und Regentropfen zurück an die Sendestation reflektiert wird, desto stärker ist der Niederschlag. Die Farben kennzeichnen die Stärke. Zur Übersicht