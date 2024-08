Nach wechselhaften Sommermonaten bringt die Sonne noch mal mit aller Kraft Licht und Wärme nach Hessen. Nach einem Regen-Intermezzo könnte es bis in den September hinein strahlend schöne Tage geben.

Sonne gefolgt von Regen, warm aber schwül, gerade noch gemütlich draußen gesessen, schon wieder Blitze am Himmel: Auf nichts konnte man sich in diesem Sommer wettertechnisch so richtig verlassen. Doch in dieser Woche verwöhnt die Sonne Hessen noch mal.

Grillwetter und Badehosen-Zeit

Der Spätsommer zeigt sich am Dienstag und Mittwoch mit wolkenlos blauem Himmel und Temperaturen bis 32 Grad am Mittwoch. Am Donnerstag und Freitag ist es ähnlich warm, kann aber auch wieder schwül werden und Gewitter und Regen bringen. Allerdings seien diese Schauer eher punktuell, sagt hr-Meterologe Tim Staeger, es würden keine größeren Unwetterlagen erwartet.

Ab dann können die Bikinis, Stand-up-Boards, Sonnenschirme und Grills noch einmal hervorgeholt werden: Das Wochenende, das ja schon den September einläutet, verspricht Sonne satt. Die Temperaturen bleiben voraussichtlich knapp unter der 30-Grad-Grenze. "Stabiles Spätsommerwetter" verspricht hr-Experte Staeger.

Die Natur ist erholt

Die vielen Regengüsse in diesem Sommer hätten den Pflanzen gut getan, sagt Staeger. Die Böden seien gut durchfeuchtet, nachdem sowohl der Winter als auch der Sommer viel Regen gebracht hätten.

"Problematisch ist der Starkregen, zu viel in zu kurzer Zeit", sagt Staeger, das könne Überflutungen wie zuletzt Anfang August in Nordhessen auslösen. "Dieser Sommer ist nicht untypisch für Hessen", betont der Meteorologe. Nach den Hitze-Sommern der vergangenen Jahre vergesse man schnell, dass hessische Sommer durchaus wechselhaft sein können.

Der Regen ist ein klarer Vorteil für die Natur: Hessens Wälder haben sich erholt. Der Waldbesitzerverband sprach von einer "Riesenpause" für die Bäume und Pflanzen nach der Trockenheit der vergangenen fünf Jahre.

Das kurze Aufatmen zeigt aber nicht das ganze Bild: Laut Waldzustandsbericht für das vergangene Jahr leiden viele Bäume unter dem Klimawandel, manche der Schäden durch die Dürre-Sommer seien nicht zu reparieren.