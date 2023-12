Hessen steht ein regnerisches Weihnachtsfest bevor. Aber auch mit trockenen Phasen ist zu rechnen. Sogar ein ausgedehnter Weihnachtsspaziergang könnte drin sein.

An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag ist in ganz Hessen mit Regen zu rechnen. Weiterhin bestehe Hochwassergefahr. Es werde aber auch trockene Phasen geben, erwartet hr-Wetterexperte Mark Eisenmann.

"Am Sonntagabend zwischen 18 und 22 Uhr ist es öfter trocken, sonst gibt es aber immer wieder Regen", so Eisenmann. Im Süden bleibt es trockener als im Norden.

Erster Weihnachtstag: Vormittags im Norden trocken, abends im Süden

Am Vormittag des ersten Weihnachtstages werde dann im Norden eine trockene Zeit erwartet. Insbesondere in Kassel bis hin zum äußersten Norden Hessens besteht die Möglichkeit, eine ausgedehnte Phase mit trockenem Wetter zu erleben. Am Nachmittag soll es dann laut Eisenmann wieder häufiger regnen, mitunter kräftig.

Trockene Verhältnisse soll es am Montagabend im Süden Hessens geben. "Insbesondere im Rhein-Main-Gebiet könnte es zwischen 18 und 21 Uhr trockener sein", so der hr-Wetterexperte. Es werde mild mit Höchstwerten von 8 bis 13 Grad, auf den Bergen 5 bis 8 Grad.

Zweiter Weihnachtstag: Bessere Aussichten für trockene Stunden

Der zweite Weihnachtstag verspreche die besten Aussichten, nicht nass zu werden. "Während es in den Morgenstunden hier und da noch etwas regnet, gibt es ab dem Mittag öfter trockene Verhältnisse", erklärt Eisenmann. Der Nachmittag zeige sich im gesamten Land mit nur noch wenigen Schauern und gelegentlichem Sonnenschein.

Sogar ein ausgedehnter Weihnachtsspaziergang könnte drin sein: "Der Nachmittag des zweiten Weihnachtstages ist die beste Zeit der Weihnachtstage", so Eisenmann. Erwartet werden Höchstwerte von 7 bis 12 Grad und Tiefstwerte von 10 bis 6 Grad.

